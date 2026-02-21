22 Февраля 2026
Орхан Юнисов: "Поле в Габале отвечает любым погодным условиям благодаря двум факторам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Февраля 2026 13:17
Орхан Юнисов: "Поле в Габале отвечает любым погодным условиям благодаря двум факторам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО

Проблема состояния футбольных полей на отечественных стадионах становится особенно острой в зимний период. Что нужно сделать, чтобы газон оставался зеленым и пригодным для игры даже во время снегопадов, дождей или летней засухи?

Своим мнением с İdman.Biz поделился сотрудник компании Caspian Sport and Landscape, отвечающий за поле Габалинского городского стадиона, Орхан Юнусов:

"Состояние поля на нашем стадионе остается хорошим при любых погодных условиях благодаря качественному дренажу и системе подогрева. Говоря доступным языком, в зимний период газон превращается в теплый пол. Нам остается лишь регулировать температуру: в морозы и снегопад мы ее прибавляем, а как только погода улучшается — убавляем. Эта отопительная система установлена по всей площади поля, и именно она гарантирует высокое качество покрытия.

Главный фактор зимой — это ночная температура. Систему подогрева нельзя выключать в морозы, нужно постоянно поддерживать необходимый уровень тепла для сохранения травы. Летом же работа иная: необходимо вовремя стричь и поливать газон, чтобы трава не выгорела и поле не заросло.

Высота травы должна составлять 22-30 мм круглогодично. Точный параметр в этих пределах определяет главный тренер команды — именно он решает, в каких условиях футболистам тренироваться и выходить на игру".

İdman.Biz
