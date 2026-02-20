Капитан "Шамахы" ждет в матче с "Имишли" таких же проблем, как у "Карабаха"

Капитан "Шамахы" Арсен Агджабеков поделился ожиданиями от матча 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Имишли", сообщает İdman.Biz.

По словам защитника, состояние стадиона в Губе оставляет желать лучшего, а соперник имеет преимущество, поскольку уже играет на этой арене. "Стадион в Губе в очень плохом состоянии. Конечно, будет сложно. Мы там еще не играли, а "Имишли" проводит там свои матчи, они уже привыкли к этому полю", - цитирует слова футболиста futbolinfo.az.

Агджабеков подчеркнул, что команда хорошо готовится к встрече и намерена бороться за три очка. Он также добавил, что нынешнее восьмое место в таблице с 24 очками не является пределом, и "Шамахы" рассчитывает подняться выше. Матч "Имишли" - "Шамахы" пройдет 22 февраля и начнется в 14:30.

Отметим, что ранее главный тренер агдамского клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов сетовал на плохое качество поля на стадионе в Губе.