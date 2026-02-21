Новичок "Зиря": "Жил без электричества и боялся за свою жизнь"

Футболист "Зиря" Эрен Айдын заявил, что поражение от "Туран Товуза" (0:2) связано с ранними пропущенными мячами. По его словам, во втором тайме команда выглядела лучше, создав несколько моментов, но не смогла их реализовать.

"Мы хотели победить, но пропустили ранние голы. Во втором тайме сыграли намного лучше, у нас были эпизоды, где могли забить, но мы не воспользовались ими. В следующих матчах постараемся исправить ситуацию и добиться победы", - отметил игрок в комментариях sport24.az.

Также новичок команды рассказал о переходе в азербайджанский клуб, причинах ухода из "Вереса" и адаптации в новой команде. Айдын сообщил, что его переход в "Зиря" состоялся быстро и он доволен этим решением. Контракт рассчитан на четыре месяца, в течение которых футболист намерен показать максимум.

""Мой трансфер произошел за один день. Я действительно рад, что оказался здесь. У меня контракт на четыре месяца, и за этот период постараюсь показать свой максимум и помочь команде. Действительно, пока я здесь, сделаю все, что в моих силах. А дальше вместе посмотрим, как все сложится", - сказал Айдын .

Игрок объяснил, что покинул украинский "Верес" из-за угрозы безопасности.

"Там моя жизнь была под угрозой. Я жил без электричества и боялся за свою жизнь. Попросил клуб отпустить меня, но возникли сложности с переходом, хотя у меня были предложения из Португалии и Турции. Когда понял, что риск слишком велик, решил уехать. В итоге именно "Зиря" поддержала меня и дала шанс", - подчеркнул он.

Айдын добавил, что пока мало знаком с турецкими игроками, выступающими в Азербайджане, однако знает некоторых местных футболистов, которые играли в чемпионате.

"Турецких игроков знаю не так много, но слышал о тех, кто выступал здесь раньше. Например, знаю Вюсала Искендерли", - отметил Айдын.