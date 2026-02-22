"Нефтчи" почтил Анатолия Банишевского - ФОТО

Завтра исполнится 80 лет со дня рождения легендарного футболиста азербайджанского футбола Анатолия Банишевского.

Как сообщает İdman.Biz, в связи с юбилеем главный исполнительный директор "Нефтчи" Дженк Сюмер, главный тренер команды Юрий Вернидуб, капитан Эмин Махмудов, супруга покойного Инна Банишевская, дочь Марина, а также другие представители клуба посетили могилу прославленного нападающего во Второй Аллее почетного захоронения.

"Сохранение памяти о нашем легендарном футболисте является долгом Профессионального футбольного клуба "Нефтчи" и каждого болельщика команды", - отметил Дженк Сюмер, сообщив семье о запланированных клубом мероприятиях, посвященных юбилею.

Инна Банишевская поблагодарила клуб за то, что имя Анатолия Банишевского не забыто. К могиле были возложены венок и цветы от имени "Нефтчи".