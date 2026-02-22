22 Февраля 2026
RU

Итальянский арбитр назначен на матч "Ньюкасл" - "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Февраля 2026 15:10
21
Итальянский арбитр назначен на матч "Ньюкасл" - "Карабах"

Назначены арбитры на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между "Ньюкаслом" и "Карабахом", который пройдет в Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встречу обслужит судейская бригада из Италии. Главным арбитром назначен рефери ФИФА Давиде Масса. Ассистентами станут Филиппо Мели и Стефано Алассие, четвертым судьей - Лука Пайретто.

За работу системы VAR будут отвечать Даниэле Чиффи и Кристиан Дингерт.

Матч состоится 24 февраля и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Игра пройдет на стадионе "Сент Джеймс Парк". В первом матче, состоявшемся в Баку, английский клуб одержал победу со счетом 6:1.

İdman.Biz

Новости по теме

"Нефтчи" почтил Анатолия Банишевского - ФОТО
13:40
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" почтил Анатолия Банишевского - ФОТО

Представители "Нефтчи" посетили могилу легендарного форварда

Венсан Абубакар рассказал, кого считает самым талантливым футболистом "Нефтчи", и ответил на вопросы болельщиков - ВИДЕО
04:20
Азербайджанский футбол

Венсан Абубакар рассказал, кого считает самым талантливым футболистом "Нефтчи", и ответил на вопросы болельщиков - ВИДЕО

Камерунский нападающий поучаствовал в видеопроекте клуба "Вопрос-ответ"
Новичок "Зиря": "Жил без электричества и боялся за свою жизнь"
21 Февраля 14:58
Азербайджанский футбол

Новичок "Зиря": "Жил без электричества и боялся за свою жизнь"

Эрен Айдын рассказал о переезде в Азербайджан и уходе из Украины
Орхан Юнyсов: "Поле в Габале отвечает любым погодным условиям благодаря двум факторам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО
21 Февраля 13:17
Азербайджанский футбол

Орхан Юнyсов: "Поле в Габале отвечает любым погодным условиям благодаря двум факторам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО

Специалист по уходу за футбольными полями рассказал, как поддерживать идеальное состояние газона в любую погоду
Пеп Гвардиола: "Вратарь "Карабаха" сделал невероятные сейвы"
21 Февраля 10:50
Азербайджанский футбол

Пеп Гвардиола: "Вратарь "Карабаха" сделал невероятные сейвы"

Тренер "Манчестер Сити" отметил игру Матеуша Кохальского

Испанский футбольный клуб приедет в Баку за талантами
21 Февраля 00:58
Азербайджанский футбол

Испанский футбольный клуб приедет в Баку за талантами

Молодые футболисты получат шанс отправиться на просмотр в Европу

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"