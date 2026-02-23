Символ "Нефтчи" и азербайджанского футбола: Сегодня юбилей Анатолия Банишевского - ФОТО

Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения легендарного форварда "Нефтчи" и сборной СССР Анатолия Банишевского. Выдающийся нападающий, дебютировавший в составе бакинцев в 17-летнем возрасте, остается одним из самых результативных футболистов в истории азербайджанского спорта и ключевой фигурой бронзового успеха "нефтяников" 1966 года.

Как сообщает İdman.Biz, футболист начинал карьеру в бакинском "Локомотиве", после чего перешел в "Нефтяник" (нынешний "Нефтчи"). В составе "бело-черных" Банишевский выступал в 1963-1973 и 1975-1978 годах. В чемпионатах СССР нападающий провел за бакинский клуб 288 матчей, в которых забил 121 гол. Еще 15 раз форвард отличился в розыгрышах Кубка СССР, где принял участие в 30 встречах.

Банишевский входил в число лучших игроков своего времени, представляя азербайджанский футбол на крупнейших международных турнирах. Его результативность и преданность родному клубу обеспечили ему статус исторического лидера атак "Нефтчи" на протяжении полутора десятилетий.

Напомним, что в составе сборной СССР форвард стал серебряным призером чемпионата Европы 1972 года и занял четвертое место на чемпионате мира 1966 года. В Азербайджане имя Анатолия Банишевского увековечено в названии стадиона в Масазыре.