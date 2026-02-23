Хавбэк "Карабаха": "В первом тайме домашнего матча мы играли не так, как должны" - ВИДЕО

23 Февраля 2026
Хавбэк "Карабаха": "В первом тайме домашнего матча мы играли не так, как должны"

23 Февраля 2026 14:27
Хавбэк "Карабаха": "В первом тайме домашнего матча мы играли не так, как должны"

Полузащитник азербайджанского футбольного клуба "Карабаха" Джони Монтьель поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла". Испанский легионер признал ошибки, допущенные в первой игре, и выразил надежду на более достойное выступление в Англии.

Как сообщает İdman.Biz, Монтьель в ходе предматчевой пресс-конференции отметил разницу в игре команды в двух таймах бакинской встречи.

"Думаю, в первом тайме домашнего матча мы играли не так, как нам подобает. Нам следовало действовать по-другому, как мы играли во втором. Сейчас мы должны думать только об ответном поединке. Верю, что мы сможем показать себя с лучшей стороны и продемонстрировать все, на что способны", - заявил футболист.

Напомним, что первая встреча команд в Баку завершилась крупным поражением агдамцев со счетом 1:6. Ответная игра на стадионе "Сент-Джеймс Парк" начнется в ночь с 24 на 25 февраля в 00:00 по бакинскому времени.

