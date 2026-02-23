Капитан "Кяпаза": "Нам нужны победы, все зависит от нас"

Капитан футбольного клуба "Кяпаз" Али Самедов заявил, что команда сохраняет шансы улучшить положение в турнирной таблице после поражения от "Сабаха" в Мисли Премьер-лиге.

"Игра для нас складывалась не плохо. Мы знали силу "Сабаха", соперник лидер Премьер-лиги, у него качественные футболисты. Во втором тайме забили, но гол отменили из-за офсайда", - сказал Самедов в комментарии sport24.az.

Футболист отметил, что решающий эпизод произошел в концовке: "В последние минуты из-за невнимательности пропустили. Сохранение места в лиге зависит от нас. Хотим подняться выше в таблице".

Он подчеркнул важность следующего матча: "Элиту мы еще не гарантировали. На игру с "Сумгайытом" выйдем за тремя очками. Верю в команду. Даже без домашнего стадиона сыграем в Евлахе — фактически "Сумгайыт" будет в гостях".

Самедов добавил: "У наших прямых конкурентов очная игра. Нам обязательно нужны победы".

Отметим, что после 21 тура "Кяпаз" набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги.