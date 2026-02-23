24 Февраля 2026
Футболист "Кяпаза", получивший ножевое ранение, вернется к тренировкам

Азербайджанский футбол
Новости
23 Февраля 2026 18:24
Футболист "Кяпаза", получивший ножевое ранение, вернется к тренировкам

Футболист футбольного клуба "Кяпаз" Вейсал Рзаев, получивший ножевое ранение, сможет приступить к тренировкам в конце марта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, процесс восстановления игрока затянулся, а решение о его будущем в гянджинском клубе пока не принято.

Отмечается, что окончательная ясность по дальнейшей судьбе футболиста появится после возвращения к тренировкам.

Главный тренер команды Азер Багиров ранее говорил, что ситуация может проясниться после матча против "Сабаха", однако последнее заключение врачей скорректировало планы.

Отметим, что "Кяпаз" объявил о переходе Вейсела Рзаева 23 января. 3 февраля в Гяндже он получил ножевое ранение в результате конфликта и был госпитализирован.

Напомним, что в настоящее время футболист продолжает лечение в домашних условиях.

