24 Февраля 2026
Видади Рзаев: "В "Кяпазе" дела идут неправильно"

23 Февраля 2026 19:15
Ветеран азербайджанского футбола Видади Рзаев высказался о текущем положении "Кяпаза" и борьбе за выживание в Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz, бывший футболист отметил, что в последнем туре "Сабах" заслуживал победы, тогда как "Кяпаз" действовал от обороны и делал ставку на контратаки, но не сумел добиться успеха. По его словам, неудачное выступление "Карван-Евлах" может сыграть на руку гянджинскому клубу в борьбе за сохранение прописки в элите.

"Наверное, они займут 11-е место и сыграют в плей-офф. Если учитывать большую разницу между клубами Первой лиги и Премьер-лиги, гянджинцы останутся в элите. "Габала" удачно начала второй круг, и я не верю, что опустится в нижнюю часть таблицы. Думаю, "Кяпаз" сыграет в плей-офф. В таком случае я на 100 процентов уверен, что команда сохранит место в лиге", – заявил Рзаев в комментарии sport24.az.

При этом ветеран подчеркнул, что в клубе есть системные проблемы. "Я говорил, что 3 миллиона, выделяемые государством клубам, – это неплохая сумма. Бюджет не играет решающей роли, важно правильно выстроить работу. "Кяпаз" каждый сезон борется за выживание. Как человек, работавший в клубе, могу сказать, что в команде дела идут неправильно", – добавил Рзаев.

İdman.Biz
