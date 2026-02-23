24 Февраля 2026
RU

"Нефтчи" навсегда закрепил девятый номер за Анатолием Банишевским

Азербайджанский футбол
Новости
23 Февраля 2026 19:53
43
Футбольный клуб "Нефтчи" принял решение увековечить девятый номер легендарного нападающего Анатолия Банишевского.

Как сообщает İdman.Biz, начиная с сезона 2026/2027 футболка с девятым номером будет выведена из обращения в память о выдающемся форварде.

Решение приурочено к 80-летию со дня рождения Банишевского, которое отмечается 23 февраля. В клубе подчеркнули, что этот шаг является данью уважения одному из самых ярких футболистов в истории азербайджанского футбола.

Сообщается, что на протяжении 16 лет Анатолий Банишевский с честью и преданностью защищал цвета "Нефтчи", выступая под девятым номером. Именно с этим номером он забил множество победных мячей и внес значительный вклад в успехи команды.

В "Нефтчи" отметили, что данное решение символизирует уважение к славному прошлому клуба, который за 89 лет истории внес весомый вклад в развитие азербайджанского футбола, а также ко всем игрокам, носившим его форму.

İdman.Biz
