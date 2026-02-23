Букмекеры оценили шансы "Карабаха" на победу над "Ньюкаслом"

24 Февраля 2026
Азербайджанский футбол
Новости
23 Февраля 2026 21:37
34
Букмекеры оценили шансы агдамского "Карабаха" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как сообщает İdman.Biz, по мнению аналитиков, хозяева имеют подавляющее преимущество. Коэффициент на победу "Ньюкасла" составляет 1.12. Победа "Карабаха" оценивается в 13.0, а ничейный результат - в 11.7.

Отметим, что игра состоится 24 февраля на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасл-апон-Тайне и начнется в 23:59 по бакинскому времени. В первой встрече в Баку английская команда одержала убедительную победу со счетом 6:1.

İdman.Biz
