Фернанду Сантуш готов вернуться к работе после сборной Азербайджана

Бывший главный тренер футбольной сборной Азербайджана Фернанду Сантуш заявил, что открыт к возобновлению тренерской карьеры и готов рассматривать новые предложения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на abola.pt, 71-летний специалист не исключил возможность продолжения работы в Саудовской Аравии.

Сантуш заявил: "После ухода из сборной Азербайджана я получил несколько предложений, однако по разным причинам ни одно не было реализовано. Я готов рассматривать новые возможности. Чемпионат Саудовской Аравии — лига высокого уровня и международного статуса. То, что мое имя связывают с вариантами там, нормально. Контакты были, но сейчас не могу сказать ничего конкретного".

Напомним, что Фернанду Сантуш возглавлял сборную Азербайджана с июня 2024 года по сентябрь 2025 года.

Отметим, что в настоящее время специалиста связывают с египетским клубом "Аль-Ахли" и саудовским "Аль-Шабаб".

