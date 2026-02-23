23 Февраля 2026
Дэнни Мерфи: "Не верю, что "Тоттенхэм" вылетит из АПЛ"

23 Февраля 2026 12:20
Дэнни Мерфи: "Не верю, что "Тоттенхэм" вылетит из АПЛ"

Бывший полузащитник футбольного клуба "Тоттенхэм" Дэнни Мерфи заявил, что не верит в вылет команды из английской Премьер-лиги (АПЛ), несмотря на текущее положение в таблице, сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC.

Мерфи отметил: "Не думаю, что "Тоттенхэм" вылетит. Думаю, у них достаточно сил. Если команда постоянно проигрывает и падает уверенность, то неважно, сколько у тебя хороших игроков — становится тяжело. Но я бы очень удивился, если бы они не смогли выбраться. Все предстоящие матчи крайне важны. Думаю, у них будет достаточно сил".

Также экс-футболист подчеркнул: "Сам факт, что мы говорим о вылете "Тоттенхэма" в Чемпионшип, невероятен. Это просто нелепо. Это было бы катастрофой для клуба. Я слышал, что некоторые болельщики считают вылет лучшим исходом, но я в это не верю".

Отметим, что "Тоттенхэм" продолжает борьбу за сохранение места в АПЛ и ближайшие матчи могут стать ключевыми для команды. После 27 матчей АПЛ лондонский клуб занимает 16-е место и находится в четырех очках от зоны вылета.

