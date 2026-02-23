В Серии А началась волна отставок: Барони может стать следующим

Итальянский футбольный клуб "Торино" может отправить в отставку главного тренера Марко Барони на фоне серии неудачных результатов и общего тренерского давления в Серии А.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football-Italia, руководство туринской команды рассматривает вариант увольнения специалиста после поражения от "Дженоа" со счетом 0:3.

Под руководством Барони "Торино" проиграл шесть из последних восьми матчей чемпионата Италии. Команда с 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

Напомним, что ранее в Серии А уже произошла тренерская отставка — "Верона" официально рассталась с Паоло Дзанетти после серии неудачных результатов и последнего места в таблице. Клуб объявил о прекращении сотрудничества на фоне затяжного кризиса команды.

На этом фоне давление на тренерский штаб "Торино" усилилось, и Барони рассматривается как один из следующих кандидатов на возможную отставку.

Отметим, что следующий матч Серии А "Торино" проведет 1 марта против "Лацио", которым Марко Барони руководил в прошлом сезоне.