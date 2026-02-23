23 Февраля 2026
RU

Мирча Луческу прошел медобследование после проблем со здоровьем

Мировой футбол
Новости
23 Февраля 2026 09:42
49
Мирча Луческу прошел медобследование после проблем со здоровьем

Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу прошел медицинские обследования после проблем со здоровьем. По итогам обследований медицинский штаб подтвердил возможность его работы с командой в матчах плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, обследования провели в клинике Брюсселя, после чего приняли окончательное решение по участию специалиста в предстоящих матчах.

Результаты показали, что состояние здоровья тренера позволяет ему полноценно выполнять обязанности главного тренера. После консультаций с руководством Луческу заявил о готовности работать с командой в ближайшем важном этапе.

Напомним, что 23 января Луческу экстренно госпитализировали из-за обострения сердечных проблем, а перенесенная простуда дополнительно осложнила его состояние. Из-за госпитализации тренер мог пропустить тренировочные сборы румынских клубов в Анталье, при этом его состояние в больнице оценивалось как ухудшившееся.

Отметим, что в марте сборная Румынии в плей-офф встретится с Турцией. В случае победы команда сыграет с победителем пары Словакия - Косово. Оба матча пройдут на выезде.

İdman.Biz
