23 Февраля 2026
23 Февраля 2026 10:12
Президент "Барселоны" взял в руки метлу на матче Ла Лиги - ВИДЕО

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта во время матча чемпионата Испании появился на трибуне стадиона "Камп Ноу" с метлой.

Как сообщает İdman.Biz, эпизод произошел во время игры 25-го тура Ла Лиги, в которой "Барселона" обыграла "Леванте" со счетом 3:0.

63-летний функционер улыбался реакции болельщиков и объяснил свой поступок: "Я делал это в армии", - сказал Лапорта.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало обсуждение на фоне предстоящих президентских выборов в "Барселоне".

İdman.Biz
