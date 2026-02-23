"Фенербахче" готовится приобрести Александра Серлота

Футбольный клуб "Фенербахче" планирует летом подписать нападающего мадридского "Атлетико" Александра Серлота.

Как сообщает İdman.Biz, норвежский форвард считается главной трансферной целью для команды Садеттина Сарана.

Стамбульский клуб готов заплатить за 30-летнего нападающего 20 млн евро (40 млн манатов).

Также "Фенербахче" планирует предложить футболисту зарплату в размере 10 млн евро (20 млн манатов) в год с учетом бонусов.

"Атлетико", не желавший отпускать игрока зимой, может одобрить переход по окончании сезона.

Отметим, что в текущем сезоне Серлот провел за мадридский клуб 35 матчей, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.