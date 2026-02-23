23 Февраля 2026
"Фенербахче" готовится приобрести Александра Серлота

Мировой футбол
Новости
23 Февраля 2026 09:27
35
Футбольный клуб "Фенербахче" планирует летом подписать нападающего мадридского "Атлетико" Александра Серлота.

Как сообщает İdman.Biz, норвежский форвард считается главной трансферной целью для команды Садеттина Сарана.

Стамбульский клуб готов заплатить за 30-летнего нападающего 20 млн евро (40 млн манатов).

Также "Фенербахче" планирует предложить футболисту зарплату в размере 10 млн евро (20 млн манатов) в год с учетом бонусов.

"Атлетико", не желавший отпускать игрока зимой, может одобрить переход по окончании сезона.

Отметим, что в текущем сезоне Серлот провел за мадридский клуб 35 матчей, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.

İdman.Biz
