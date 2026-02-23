23 Февраля 2026
Мохамед Салах обновил личный антирекорд в матче против "Ноттингем Форест"

Нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах продлил безголевую серию в английской Премьер-лиге (АПЛ) до девяти матчей — это самый длительный период без голов для игрока с момента перехода в мерсисайдскую команду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, в выездном матче последнего тура АПЛ против "Ноттингем Форест" (0:1) египетский форвард вышел в стартовом составе, но снова не смог отличиться. Победу "Ливерпулю" принес точный удар Алексиса Макаллистера на последних минутах.

Последний раз Салах забивал в АПЛ 1 ноября прошлого года в матче против "Астон Виллы" (2:0).

Отметим, что в сезоне 2025/26 Салах провел за "Ливерпуль" 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

Напомним, что Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года и трижды становился лучшим бомбардиром сезона в английской Премьер-лиге.

