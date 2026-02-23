Вратарь, дебютировавший против Азербайджана, рискует пропустить ЧМ-2026

Вратарь футбольного клуба "ПСЖ" и сборной Франции Люка Шевалье рискует не попасть в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года из-за нехватки игровой практики.

Как сообщает İdman.Biz, тренерский штаб сборной обеспокоен тем, что 24-летний голкипер в последних матчах остается в запасе, уступая место Матвею Сафонову.

Если ситуация в ближайшее время не изменится, шансы Шевалье принять участие в мартовском сборе минимальны. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам с меньшей вероятностью включит вратаря без стабильной игровой практики в заявку на турнир.

При этом тренер вратарей Франк Равио рассматривает альтернативные варианты. Среди возможных кандидатов называют Жана Бюте из "Комо 1907" и Робена Риссера из "Ланса".

Напомним, что Шевалье провел за сборную Франции лишь один матч — дебютировал в Баку во встрече квалификации против Азербайджана, где французы победили со счетом 3:1.