23 Февраля 2026
RU

Вратарь, дебютировавший против Азербайджана, рискует пропустить ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
23 Февраля 2026 13:20
34
Вратарь, дебютировавший против Азербайджана, рискует пропустить ЧМ-2026

Вратарь футбольного клуба "ПСЖ" и сборной Франции Люка Шевалье рискует не попасть в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года из-за нехватки игровой практики.

Как сообщает İdman.Biz, тренерский штаб сборной обеспокоен тем, что 24-летний голкипер в последних матчах остается в запасе, уступая место Матвею Сафонову.

Если ситуация в ближайшее время не изменится, шансы Шевалье принять участие в мартовском сборе минимальны. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам с меньшей вероятностью включит вратаря без стабильной игровой практики в заявку на турнир.

При этом тренер вратарей Франк Равио рассматривает альтернативные варианты. Среди возможных кандидатов называют Жана Бюте из "Комо 1907" и Робена Риссера из "Ланса".

Напомним, что Шевалье провел за сборную Франции лишь один матч — дебютировал в Баку во встрече квалификации против Азербайджана, где французы победили со счетом 3:1.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мбаппе стал заложником амбиций: погоня за достижением Роналду обернулась серьезной травмой
16:11
Мировой футбол

Мбаппе стал заложником амбиций: погоня за достижением Роналду обернулась серьезной травмой

Проблемы с коленом продолжают влиять на игру форварда "Реала"

Дик Адвокат покинул пост тренера Кюрасао и пропустит ЧМ-2026
15:44
Мировой футбол

Дик Адвокат покинул пост тренера Кюрасао и пропустит ЧМ-2026

Легендарный тренер принял решение сосредоточиться на семье
Фернанду Сантуш готов вернуться к работе после сборной Азербайджана
14:05
Мировой футбол

Фернанду Сантуш готов вернуться к работе после сборной Азербайджана

Бывший тренер не исключил вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии
Дэнни Мерфи: "Не верю, что "Тоттенхэм" вылетит из АПЛ"
12:20
Мировой футбол

Дэнни Мерфи: "Не верю, что "Тоттенхэм" вылетит из АПЛ"

Экс-игрок считает разговоры о вылете лондонского клуба нелепыми
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Мохамед Салах обновил личный антирекорд в матче против "Ноттингем Форест"
11:12
Мировой футбол

Мохамед Салах обновил личный антирекорд в матче против "Ноттингем Форест"

Форвард сборной Египта отметился удручающей статистикой в АПЛ

Самое читаемое

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду
20 Февраля 19:45
Мировой футбол

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду

Кейлор Навас назвал бразильца самым талантливым партнером в карьере

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене