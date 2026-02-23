Игрок сборной Англии может пропустить ЧМ-2026

Один из претендентов на поездку на чемпионат мира в составе английской сборной получил серьезное повреждение, которое ставит под удар его участие в турнире. Инцидент произошел в матче 26-го тура итальянской Серии А между "Миланом" и "Пармой" (0:1).

Как сообщает İdman.Biz, в результате столкновения у хавбэка "Милана" Рубена Лофтус-Чика диагностирован перелом челюсти, также футболист потерял несколько зубов. По предварительным прогнозам врачей, полузащитник не сможет выйти на поле до конца текущего сезона.

Травма стала серьезным ударом по перспективам игрока в национальной команде. Лофтус-Чик, который в последнее время регулярно вызывался в стан "Трех львов", теперь рискует не попасть в итоговую заявку на мундиаль.

Напомним, что в текущем сезоне хавбэк закрепился в основной обойме сборной, однако теперь его участие в ЧМ-2026 находится под большим вопросом.