Мбаппе стал заложником амбиций: погоня за достижением Роналду обернулась серьезной травмой

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе проводит один из самых нестабильных отрезков сезона на фоне продолжающихся проблем с коленом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, последствия травмы правого колена, полученной в декабре, до сих пор влияют на физическое состояние французского форварда.

В матче против "Осасуны" Мбаппе показал одну из самых блеклых игр сезона — отмененный из-за минимального офсайда гол и результативная передача на Винисиуса не смогли скрыть общее снижение эффективности.

По данным источника, дискомфорт начался еще 7 декабря в игре против "Сельты", после чего футболист не может выступать на сто процентов. Несмотря на это, он продолжал выходить на поле, стремясь догнать рекорд Криштиану Роналду по голам за календарный год в истории клуба, который в итоге сумел повторить.

Статистика пока не выглядит критичной, однако отсутствие голов в двух последних матчах выбивается из привычной результативности Мбаппе. На фоне проблем с коленом он остается одним из самых используемых полевых игроков команды.

Очередным сигналом стала игра против "Реал Сосьедада" — после двух пропущенных тренировок Мбаппе попал в заявку, но не вышел на поле.

Перед матчем с "Бенфикой" тренерский штаб решил не рисковать игроком. Хотя изначально прогнозировался трехнедельный период восстановления, Мбаппе вернулся раньше ради участия в финале Суперкубка Испании, однако его короткое появление в игре против "Барселоны" показало, что форвард еще не полностью восстановился.

После январских изменений на тренерском мостике Мбаппе сначала остался вне состава на игру Кубка Испании против "Альбасете", а затем вернулся в заявку на матч чемпионата. В концовке встречи тренер поблагодарил форварда за усилия, отметив, что тот продолжал играть несмотря на боль.

Отметим, что одним из вариантов полного восстановления может стать пропуск мартовских товарищеских матчей сборной Франции против Бразилии и Колумбии, однако вероятность такого решения пока выглядит невысокой.