24 Февраля 2026
RU

Диего Симеоне готовится к переходу в итальянский гранд

Мировой футбол
Новости
23 Февраля 2026 16:54
37
Диего Симеоне готовится к переходу в итальянский гранд

Главный тренер футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне достиг предварительной договоренности с "Интером" и может возглавить миланскую команду по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito, соглашение между клубом и аргентинским специалистом о контракте сроком на один сезон было достигнуто после матча 25-го тура чемпионата Испании, в котором "Атлетико" обыграл "Эспаньол" со счетом 4:2.

По информации источника, отношения Симеоне со спортивным директором "Атлетико" Матеу Алемани ухудшились после зимнего трансферного окна, на фоне чего клуб начал поиски нового главного тренера.

Отметим, что Диего Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Испании и выигрывала Лигу Европы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фонсека раскритиковал вручение Трампу премии мира ФИФА: "Стыд. Футбол этого не заслуживает"
00:39
Мировой футбол

Фонсека раскритиковал вручение Трампу премии мира ФИФА: "Стыд. Футбол этого не заслуживает"

Наставник "Лиона" также высказался о возможном возвращении России к соревнованиям

"Барселона" отказалась продавать Ламина Ямаля в "ПСЖ" за 250 млн евро
00:26
Мировой футбол

"Барселона" отказалась продавать Ламина Ямаля в "ПСЖ" за 250 млн евро

Лапорта подтвердил, что клуб отклонил рекордное предложение

"Фиорентина" покинула зону вылета, минимально обыграв "Пизу" - ВИДЕО
23 Февраля 23:49
Мировой футбол

"Фиорентина" покинула зону вылета, минимально обыграв "Пизу" - ВИДЕО

Единственный гол Кина принес флорентийцам важнейшие три очка
"Фенербахче" упустил шанс стать лидером, сыграв вничью дома - ВИДЕО
23 Февраля 23:32
Мировой футбол

"Фенербахче" упустил шанс стать лидером, сыграв вничью дома - ВИДЕО

Стамбульцы пропустили в компенсированное время и остались вторыми
Игрока "Манчестер Юнайтед" лишили водительских прав
23 Февраля 23:15
Мировой футбол

Игрока "Манчестер Юнайтед" лишили водительских прав

Лени Йоро наказан за серьезное превышение скорости

ФИФА обеспокоена ситуацией в Мексике за месяц до стыков за ЧМ-2026
23 Февраля 22:59
Мировой футбол

ФИФА обеспокоена ситуацией в Мексике за месяц до стыков за ЧМ-2026

Беспорядки могут повлиять на проведение межконтинентальных матчей
Защитник "Реала" извинился перед китайскими болельщиками за скандальный мем
23 Февраля 22:44
Мировой футбол

Защитник "Реала" извинился перед китайскими болельщиками за скандальный мем

Хейсен опубликовал заявление на китайском языке

Самое читаемое

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
Азербайджанская Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
21 Февраля 16:25
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч пройдет в Евлахе
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей