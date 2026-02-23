Диего Симеоне готовится к переходу в итальянский гранд

Главный тренер футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне достиг предварительной договоренности с "Интером" и может возглавить миланскую команду по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito, соглашение между клубом и аргентинским специалистом о контракте сроком на один сезон было достигнуто после матча 25-го тура чемпионата Испании, в котором "Атлетико" обыграл "Эспаньол" со счетом 4:2.

По информации источника, отношения Симеоне со спортивным директором "Атлетико" Матеу Алемани ухудшились после зимнего трансферного окна, на фоне чего клуб начал поиски нового главного тренера.

Отметим, что Диего Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Испании и выигрывала Лигу Европы.