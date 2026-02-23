Фернандеш останется при выходе в ЛЧ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш определился со своей позицией относительно будущего в английском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, 31-летний хавбек готов продолжить карьеру на "Олд Траффорд", если команда сможет завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Фернандеш регулярно фигурирует в трансферных слухах. В прошлом году португалец заявлял, что не станет создавать проблем, если руководство "Манчестер Юнайтед" примет решение о его продаже. Однако сейчас сам футболист заинтересован в продолжении сотрудничества, при условии участия клуба в главном еврокубке.

На данный момент "красные дьяволы" занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В понедельник команда сыграет против "Эвертона", и в случае набранных очков сможет подняться на четвертую строчку, которая дает право выступить в Лиге чемпионов.