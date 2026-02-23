24 Февраля 2026
УЕФА обеспокоена перед матчем "Реал" - "Бенфика" на фоне расистского скандала

23 Февраля 2026 18:59
УЕФА обеспокоена перед матчем "Реал" - "Бенфика" на фоне расистского скандала

В УЕФА выражают обеспокоенность перед ответным матчем стыкового раунда Лиги чемпионов между "Реалом" и "Бенфикой".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cadena SER, внутри европейской футбольной организации обсуждается возможное развитие ситуации вокруг конфликта между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни, возникшего после первой встречи команд.

Напомним, первый матч между "Бенфикой" и "Реалом" оказался омрачен расистским скандалом. Бразильский нападающий мадридского клуба Винисиус обвинил аргентинского полузащитника лиссабонцев Джанлуку Престианни в оскорблении на почве расизма. УЕФА начала расследование инцидента, однако процесс дисциплинарного разбирательства, по данным источника, не будет быстрым.

В организации опасаются, что перед стартовым свистком ответной игры футболисты могут отказаться пожать друг другу руки, что способно спровоцировать дополнительное напряжение на поле и на трибунах. По информации испанских СМИ, в УЕФА даже рассматривают вариант возможной дисквалификации Престианни, однако оперативное наказание до матча выглядит маловероятным.

Ответная встреча между "Реалом" и "Бенфикой" состоится 25 февраля и пройдет в Мадриде.

