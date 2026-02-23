Трамп опубликовал ИИ-видео, где играет в хоккей против сборной Канады - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором он играет в хоккей против сборной Канады.

Как сообщает İdman.Biz, в ролике глава государства появляется на льду в деловом костюме, забивает шайбу и вступает в шуточную потасовку с канадским игроком. Видео быстро разошлось в соцсетях и вызвало широкий резонанс среди болельщиков.