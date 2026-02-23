Трамп опубликовал ИИ-видео, где играет в хоккей против сборной Канады - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором он играет в хоккей против сборной Канады.
Как сообщает İdman.Biz, в ролике глава государства появляется на льду в деловом костюме, забивает шайбу и вступает в шуточную потасовку с канадским игроком. Видео быстро разошлось в соцсетях и вызвало широкий резонанс среди болельщиков.
View this post on Instagram
Напомним, 22 февраля сборная США одержала победу над Канадой в финале Олимпиады-2026 со счетом 2:1 в овертайме и впервые с 1980 года завоевала золотые медали в мужском хоккейном турнире. Сразу после финала Трамп связался с игроками по видеосвязи в раздевалке и пригласил их выступить с торжественной речью перед жителями страны.
Стоит отметить, что женская сборная США также стала олимпийским чемпионом, укрепив доминирование американского хоккея на Играх-2026.
Фонсека раскритиковал вручение Трампу премии мира ФИФА: "Стыд. Футбол этого не заслуживает"
Наставник "Лиона" также высказался о возможном возвращении России к соревнованиям
"Барселона" отказалась продавать Ламина Ямаля в "ПСЖ" за 250 млн евро
Лапорта подтвердил, что клуб отклонил рекордное предложение
"Фиорентина" покинула зону вылета, минимально обыграв "Пизу" - ВИДЕО
Единственный гол Кина принес флорентийцам важнейшие три очка
"Фенербахче" упустил шанс стать лидером, сыграв вничью дома - ВИДЕО
Стамбульцы пропустили в компенсированное время и остались вторыми
Игрока "Манчестер Юнайтед" лишили водительских прав
Лени Йоро наказан за серьезное превышение скорости
ФИФА обеспокоена ситуацией в Мексике за месяц до стыков за ЧМ-2026
Беспорядки могут повлиять на проведение межконтинентальных матчей
Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
Азербайджанская Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
Матч пройдет в Евлахе