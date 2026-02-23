Защитник "Реала" извинился перед китайскими болельщиками за скандальный мем

Защитник "Реала" Дин Хейсен принес официальные извинения китайским болельщикам после обвинений в расизме.

Как сообщает İdman.Biz, 20-летний футболист разместил заявление на китайском языке через клубный аккаунт в социальной сети Weibo. Поводом для скандала стал репост изображения, которое пользователи сочли оскорбительным из-за намека на форму глаз.

"Я искренне извиняюсь перед моими китайскими друзьями. Ранее я непреднамеренно переслал контент, который содержал оскорбительные сообщения. Это было совершенно случайно, и я сожалею о причиненном дискомфорте", - говорится в обращении игрока.

Напомним, Хейсен перешел в "Реал" минувшим летом из "Борнмута" за 60 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.