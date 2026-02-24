24 Февраля 2026
24 Февраля 2026 00:39
Фонсека раскритиковал вручение Трампу премии мира ФИФА: "Стыд. Футбол этого не заслуживает"

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека жестко высказался по поводу решения ФИФА присудить президенту США Дональду Трампу премию мира организации.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, в декабре 2025 года глава ФИФА Джанни Инфантино объявил Трампа первым лауреатом премии мира ФИФА, вручив ему золотую медаль и специальный кубок.

"Знаете, что я почувствовал, когда увидел это? Стыд. Это так печально, футбол этого не заслуживает. Это позор", - заявил Фонсека.

Португальский специалист также затронул тему чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

"Правда в том, что мы, поклонники футбола, предпочли бы, чтобы чемпионат мира проходил где-нибудь в другом месте, а не в Соединенных Штатах. По крайней мере сейчас", - отметил 52-летний тренер.

Кроме того, Фонсека подверг критике позицию Инфантино относительно возможного возвращения России к международным соревнованиям.

"Это как президент Инфантино, который считает, что России следует разрешить вернуться к соревнованиям. Мы будем играть против России в Москве, в то время как украинцы не могут играть на своей территории? Для меня это неприемлемо", - подчеркнул наставник.

В завершение Фонсека добавил: "Президент Инфантино делает то же самое, что и президент Трамп. Он заботится об экономических интересах и забывает о людях".

