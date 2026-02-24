24 Февраля 2026
RU

УЕФА отклонил жалобу "Бенфики" на Вальверде

Мировой футбол
Новости
24 Февраля 2026 01:15
34
УЕФА отклонил жалобу "Бенфики" на Вальверде

УЕФА принял решение отклонить жалобу "Бенфики" на полузащитника "Реала" Федерико Вальверде по итогам первого стыкового матча Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, дисциплинарные органы организации не стали применять санкции к уругвайскому хавбеку.

Напомним, встреча в Лиссабоне завершилась победой "Реала" со счетом 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор. На 82-й минуте матча Вальверде ударил защитника "Бенфики" Самуэля Даля, после чего тот упал на газон, держась за виски. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье не показал игроку мадридцев карточку.

Португальский клуб подал официальную жалобу, настаивая, что Вальверде должен был получить красную карточку. Однако УЕФА не нашел оснований для дополнительного наказания, и футболист сможет принять участие в следующем матче.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед": "Тоттенхэм" находится там, где должен быть"
08:03
Мировой футбол

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед": "Тоттенхэм" находится там, где должен быть"

Руни раскритиковал уровень "шпор"

"Валенсия" подписала экс-защитника сборной Аргентины
06:19
Мировой футбол

"Валенсия" подписала экс-защитника сборной Аргентины

Саравия заменит травмированного Фулкье

Дисквалифицированный Престианни посетит матч "Реал" - "Бенфика"
04:08
Мировой футбол

Дисквалифицированный Престианни посетит матч "Реал" - "Бенфика"

Хавбек лиссабонцев будет на трибунах "Сантьяго Бернабеу"

Виктор Осимхен: "Многие говорили, что я сошел с ума"
03:11
Мировой футбол

Виктор Осимхен: "Многие говорили, что я сошел с ума"

Форвард вспомнил критику после перехода в Турцию
Ла Лига: "Алавес" спас ничью в матче с "Жироной" - ВИДЕО
02:18
Мировой футбол

Ла Лига: "Алавес" спас ничью в матче с "Жироной" - ВИДЕО

Бойе оформил дубль и принес хозяевам важное очко
"Манчестер Юнайтед" победил в Ливерпуле - ВИДЕО
02:01
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" победил в Ливерпуле - ВИДЕО

Гол Шешко принес "красным дьяволам" важную победу

"Болонья" обыграла "Удинезе" благодаря пенальти
01:48
Мировой футбол

"Болонья" обыграла "Удинезе" благодаря пенальти

Бернардески принес хозяевам вторую победу подряд

Самое читаемое

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО
23 Февраля 02:02
Олимпиада-2026

Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на Играх представляли Анастасия Папатома и Владимир Литвинцев