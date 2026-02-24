УЕФА отклонил жалобу "Бенфики" на Вальверде

УЕФА принял решение отклонить жалобу "Бенфики" на полузащитника "Реала" Федерико Вальверде по итогам первого стыкового матча Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, дисциплинарные органы организации не стали применять санкции к уругвайскому хавбеку.

Напомним, встреча в Лиссабоне завершилась победой "Реала" со счетом 1:0. Единственный гол на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор. На 82-й минуте матча Вальверде ударил защитника "Бенфики" Самуэля Даля, после чего тот упал на газон, держась за виски. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье не показал игроку мадридцев карточку.

Португальский клуб подал официальную жалобу, настаивая, что Вальверде должен был получить красную карточку. Однако УЕФА не нашел оснований для дополнительного наказания, и футболист сможет принять участие в следующем матче.