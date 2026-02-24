24 Февраля 2026
Виктор Осимхен: "Многие говорили, что я сошел с ума"

24 Февраля 2026 03:11
Нападающий турецкого "Бешикташа" Виктор Осимхен рассказал о реакции на его трансфер из "Наполи" летом 2025 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Players Tribune, нигерийский форвард признался, что решение переехать в Турцию за 75 миллионов евро вызвало немало критики.

"Когда я уезжал из Неаполя, множество людей говорили мне, чтобы я не ехал в Турцию, что я сошел с ума. Даже бывший агент сказал, что это неразумный шаг. Но я думаю сердцем. Я хотел играть за "Галатасарай". Я хотел перейти в один из трех лучших клубов мира по страсти", - заявил Осимхен.

По словам футболиста, ключевую роль в его решении сыграл разговор с главным тренером Оканом Буруком.

"Когда я разговаривал с главным тренером перед подписанием контракта, он сказал мне: "Я здесь, чтобы сказать тебе, что лично, как человек, как тренер и как отец, хочу видеть тебя в своем клубе. И я знаю, что фанаты будут очень сильно любить тебя. Даже когда тебе будет тяжело, этот клуб будет тебя поддерживать", - отметил форвард.

В нынешнем сезоне 27-летний Осимхен провел 23 матча, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

İdman.Biz
