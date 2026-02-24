Дисквалифицированный Престианни посетит матч "Реал" - "Бенфика"

Полузащитник "Бенфики" Джанлука Престианни, временно отстраненный УЕФА, посетит ответный матч Лиги чемпионов против "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, аргентинский футболист будет присутствовать на стадионе "Сантьяго Бернабеу", несмотря на дисквалификацию. По информации источника, его появление может потребовать дополнительных мер безопасности.

Напомним, Престианни был временно отстранен УЕФА после инцидента в первом стыковом матче, в котором "Реал" обыграл "Бенфику" со счетом 1:0. Сообщалось, что хавбек якобы допустил расистское высказывание в адрес Винисиуса Жуниора, прикрыв рот футболкой, что затруднило анализ эпизода.

Расследование по данному делу продолжается, окончательное решение дисциплинарных органов УЕФА пока не принято. Ответная встреча состоится 25 февраля в Мадриде.