Ла Лига: "Алавес" спас ничью в матче с "Жироной" - ВИДЕО

В заключительном матче 25-го тура Ла Лиги "Алавес" сыграл вничью с "Жироной" - 2:2.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева открыли счет уже на пятой минуте. Юссеф Энрикес отобрал мяч и вывел Лукаса Бойе на ударную позицию, а форвард точно реализовал момент - 1:0.

В середине первого тайма Антонио Мартинес мог удвоить преимущество, но его удар головой оказался неточным. Гости ответили после подачи углового: Аксель Витсель сделал скидку на Владислава Ваната, который сравнял счет - 1:1.

На 73-й минуте "Жирона" вышла вперед. Аззеддин Унахи организовал быструю атаку и создал момент для Виктора Цыганкова, который не промахнулся - 1:2. Позже Унахи сам мог отличиться, однако вратарь "Алавеса" выручил команду.

Развязка наступила на 89-й минуте. После навеса Виктора Парады Лукас Бойе ударом головой оформил дубль и установил окончательный счет - 2:2.

После этой встречи "Жирона" занимает 11-е место в таблице, а "Алавес" идет 14-м, отставая от соперника на три очка.