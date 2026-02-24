"Барселона" отказалась продавать Ламина Ямаля в "ПСЖ" за 250 млн евро

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о попытке "Пари Сен-Жермен" приобрести вингера Ламина Ямаля за 250 миллионов евро.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Jijantes FC, французский клуб сделал предложение два года назад, однако каталонцы ответили отказом.

"ПСЖ" два года назад предлагал нам 250 миллионов евро за Ламина Ямаля. Мы отказались. Ему было 17 лет - некоторые считали нас сумасшедшими!" - заявил Лапорта.

Ламин Ямаль выступает за основную команду "Барселоны" с апреля 2023 года. Он дебютировал в возрасте 15 лет и 290 дней. В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.