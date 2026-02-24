"Манчестер Юнайтед" победил в Ливерпуле - ВИДЕО

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде минимально переиграл "Эвертон" - 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Хилл Дикинсон" в Ливерпуле и единственный мяч в игре был забит на 71-й минуте. Беньямин Шешко точным ударом принес гостям три очка.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Эвертон" с 37 баллами занимает девятую позицию.

В следующем туре "Эвертон" 28 февраля сыграет в гостях с "Ньюкаслом", а "Манчестер Юнайтед" 1 марта примет "Кристал Пэлас".