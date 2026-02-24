24 Февраля 2026
"Болонья" обыграла "Удинезе" благодаря пенальти

Мировой футбол
Новости
24 Февраля 2026 01:48
"Болонья" обыграла "Удинезе" благодаря пенальти

В матче 26-го тура Серии А "Болонья" минимально переиграла "Удинезе" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева действовали активнее в атаке и значительно превзошли соперника по количеству ударов, однако исход встречи решил одиннадцатиметровый.

Самый опасный момент первого тайма возник после подачи углового - Томас Кристенсен пробил головой чуть мимо ворот. Во втором тайме Джонатан Роу был близок к голу, но Джордан Земура спас "Удинезе", выбив мяч с линии ворот.

Решающий эпизод произошел на 72-й минуте. Сантьяго Кастро упал в борьбе с Йеспером Карлстремом, и арбитр назначил пенальти. Федерико Бернардески уверенно реализовал удар, отправив мяч в один угол, тогда как голкипер прыгнул в другой - 1:0.

"Болонья" одержала вторую победу подряд после серии неудач и поднялась на восьмое место. "Удинезе" потерпел третье поражение кряду и делит 11-ю позицию в турнирной таблице.

