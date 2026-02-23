"Фиорентина" покинула зону вылета, минимально обыграв "Пизу" - ВИДЕО

В 26-м туре Серии А "Фиорентина" на своем поле одержала минимальную победу над прямым конкурентом в борьбе за выживание - "Пизой".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:0. Судьбу матча решил эпизод на 13-й минуте. Шер Н'Дур нанес удар по воротам, мяч отскочил от защитника, а Мойзе Кин удачно сыграл на добивании и отправил его в сетку.

Во втором тайме произошел спорный момент: на 47-й минуте арбитр не назначил пенальти за падение Домилсона Додо в штрафной площади гостей и вместо этого показал игроку желтую карточку за симуляцию.

Несмотря на то, что "Пиза" уступала в счете более 77 минут, гости нанесли всего два удара по воротам и не сумели сравнять счет.

После этой победы "Фиорентина" набрала важные очки и по дополнительным показателям поднялась с зоны вылета, занимая третье место с конца таблицы. "Пиза" делит последнюю строчку чемпионата.