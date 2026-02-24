24 Февраля 2026
"Валенсия" подписала экс-защитника сборной Аргентины

24 Февраля 2026 06:19
"Валенсия" подписала экс-защитника сборной Аргентины

Футбольный клуб "Валенсия" официально объявила о переходе аргентинского правого защитника Ренсо Саравии.

Как сообщает İdman.Biz, 32-летний футболист будет выступать за "летучих мышей" под 25-м номером. О трансфере сообщила пресс-служба испанского клуба на официальном сайте.

Отмечается, что Саравия включен в заявку команды вместо Димитри Фулкье, который выбыл на длительный срок из-за травмы. Последним клубом аргентинца был бразильский "Атлетико Минейро", который он покинул в январе этого года.

В Европе Саравия ранее выступал за "Порту", а также провел девять матчей в составе сборной Аргентины.

