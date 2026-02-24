24 Февраля 2026
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед": "Тоттенхэм" находится там, где должен быть"

24 Февраля 2026 08:03
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед": "Тоттенхэм" находится там, где должен быть"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни жестко высказался о положении "Тоттенхэма" после поражения от "Арсенала" в 27-м туре Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, лондонское дерби завершилось победой "Арсенала" со счетом 4:1, а Руни не стал щадить "шпор" в своих оценках.

"Это была хорошая игра, "Арсенал" явно показал свой класс, а "Тоттенхэм" - просто не очень хорошая команда. Если посмотреть на их состав, то, вероятно, станет ясно, что они находятся там, где должны быть", - заявил Руни.

По его мнению, нынешний состав не соответствует амбициям клуба.

"Конечно, это большой клуб с хорошим, новым стадионом, но я не думаю, что игроки "Тоттенхэма" достаточно хороши, чтобы конкурировать на уровне Премьер-лиги. Они вряд ли вылетят, но сейчас находятся на 16-м месте, и в прошлом сезоне ситуация была похожей. Это серьезная проблема для клуба. Уровень их мастерства снизился", - подчеркнул бывший форвард.

