Лига чемпионов УЕФА: "Интер" и "Атлетико" должны спасать дуэли

Сегодня стартуют ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день запланированы четыре встречи.
Главное внимание приковано к матчам грандов. "Интер" подходит к ответной игре после поражения от "Буде-Глимт" (1:3), что заметно осложнило задачу миланцев и усилило давление со стороны болельщиков и медиа перед домашней встречей.
"Атлетико Мадрид" сыграл результативную ничью 3:3 с "Брюгге", поэтому мадридской команде необходимо побеждать, чтобы избежать дополнительного времени и риска вылета.
Отдельный контекст формируют и другие пары. "Карабах" после поражения 1:6 оказался в ситуации, где интрига противостояния минимальна, а основная задача команды - показать реакцию и сохранить конкурентность в ответной игре.
В паре "Байер Леверкузен" - "Олимпиакос" немецкий клуб получил стратегическое преимущество после победы 2:0, поэтому перед ответным матчем задача "Байера" - контролировать игру, тогда как греческой команде необходимо идти на риск и менять сценарий противостояния.
Лига чемпионов
Плей-офф
24 февраля
21:45. "Атлетико Мадрид" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия)
Первый матч - 3:3.
23:59. "Ньюкасл Юнайтед" (Англия) - "Карабах" (Азербайджан)
Первый матч - 6:1.
23:59. "Интер" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)
Первый матч - 1:3.
23:59. "Байер Леверкузен" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция)
Первый матч - 2:0.