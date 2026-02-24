Лига чемпионов УЕФА: "Интер" и "Атлетико" должны спасать дуэли

Сегодня стартуют ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день запланированы четыре встречи.

Главное внимание приковано к матчам грандов. "Интер" подходит к ответной игре после поражения от "Буде-Глимт" (1:3), что заметно осложнило задачу миланцев и усилило давление со стороны болельщиков и медиа перед домашней встречей.

"Атлетико Мадрид" сыграл результативную ничью 3:3 с "Брюгге", поэтому мадридской команде необходимо побеждать, чтобы избежать дополнительного времени и риска вылета.

Отдельный контекст формируют и другие пары. "Карабах" после поражения 1:6 оказался в ситуации, где интрига противостояния минимальна, а основная задача команды - показать реакцию и сохранить конкурентность в ответной игре.

В паре "Байер Леверкузен" - "Олимпиакос" немецкий клуб получил стратегическое преимущество после победы 2:0, поэтому перед ответным матчем задача "Байера" - контролировать игру, тогда как греческой команде необходимо идти на риск и менять сценарий противостояния.

Лига чемпионов

Плей-офф

24 февраля

21:45. "Атлетико Мадрид" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия)

Первый матч - 3:3.

23:59. "Ньюкасл Юнайтед" (Англия) - "Карабах" (Азербайджан)

Первый матч - 6:1.

23:59. "Интер" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)

Первый матч - 1:3.

23:59. "Байер Леверкузен" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция)

Первый матч - 2:0.