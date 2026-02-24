Флик готов пожертвовать Рэшфордом ради звезды АПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Барселоны" Ханс-Дитер Флик готов пересмотреть будущее Маркуса Рэшфорда в команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, немецкий специалист может отказаться от идеи выкупа англичанина у "Манчестер Юнайтед", если каталонскому клубу удастся подписать другого игрока из английской Премьер-лиги.

Речь идет о 21-летнем вингере "Манчестер Сити" Савио. По информации источника, Флик считает, что бразилец лучше впишется в его тактическую модель и будет более эффективен в игровой системе команды. Рыночная стоимость Савио оценивается примерно в 45 миллионов евро.

Напомним, что Рэшфорд выступает за "Барселону" на правах аренды, однако пока неясно, сможет ли клуб оформить полноценный трансфер по окончании сезона. В настоящее время "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги и продолжает борьбу за чемпионство.