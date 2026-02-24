Джейми Каррагер оценил уровень Виктора Дьокереша

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер оценил уровень нападающего "Арсенала" Виктора Дьокереша.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, эксперт считает, что шведский форвард не является идеальным вариантом для лондонского клуба на долгую перспективу.

Он отметил: "Не думаю, что Дьокереш - нападающий мирового уровня или идеальный форвард для "Арсенала" на ближайшие пять лет. Но мне очень нравится его менталитет. У него нет недостатка уверенности, он получает мяч и сразу бьет по воротам - в этом есть что-то от Алана Ширера".

В текущем сезоне Дьокереш забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. С 17 результативными действиями шведский форвард остается самым продуктивным игроком "Арсенала" в сезоне.