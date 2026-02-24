24 Февраля 2026
Криштиану Роналду поддержал едва не лишившуюся ноги олимпийскую чемпионку - ФОТО

Олимпиада-2026
Новости
24 Февраля 2026 11:56
Криштиану Роналду поддержал едва не лишившуюся ноги олимпийскую чемпионку

Криштиану Роналду обратился к Линдси Вонн после ее травмы, оставив комментарий под публикацией спортсменки о выписке из больницы.

Как сообщает İdman.Biz, португальский нападающий отреагировал на пост американской горнолыжницы, получившей повреждение 8 февраля во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх 2026 года.

Роналду написал: "Чемпионов определяют не только моменты победы, но и моменты, когда они отказываются сдаваться. Линдси, твоя сила выше гор, которые ты покорила. Продолжай бороться. Легенды всегда возрождаются".

Отметим, что после падения на Олимпийских играх 2026 года Вонн получила тяжелую травму ноги, оказавшись под угрозой ампутации. У спортсменки диагностировали сложный перелом большеберцовой кости, повреждения суставной поверхности, перелом малоберцовой кости и травму голеностопа, а развившийся компартмент-синдром потребовал экстренной операции.

Американка перенесла несколько операций, после чего начала длительную реабилитацию, которая может занять около года.

