24 Февраля 2026
RU

Олимпийская чемпионка оказалась под угрозой ампутации после падения на трассе

Олимпиада-2026
Новости
24 Февраля 2026 10:41
25
Олимпийская чемпионка оказалась под угрозой ампутации после падения на трассе

Олимпийская чемпионка-2010, американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что после падения на зимних Олимпийских играх-2026 в Милано-Кортине 8 февраля оказалась под угрозой ампутации ноги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, травма произошла в скоростном спуске через несколько секунд после старта, когда спортсменка задела ворота, потеряла контроль и вылетела с трассы.

В результате падения Вонн получила сложный перелом большеберцовой кости, повреждения суставной поверхности, перелом малоберцовой кости и травму голеностопа. На фоне травмы развился компартмент-синдром — состояние, при котором давление в тканях перекрывает кровоток и может привести к потере конечности.

Ключевую роль сыграла экстренная операция врача сборной США Тома Хакетта: хирург выполнил фасциотомию, снизив давление и сохранив ткани.

Вонн отметила: "Это была самая тяжелая травма в моей карьере, и в какой-то момент речь действительно шла о сохранении ноги".

Американка перенесла несколько операций в Италии, затем шестичасовую операцию после возвращения в США и переливание крови из-за сильной кровопотери. Сейчас спортсменка передвигается на инвалидной коляске и начинает длительную реабилитацию, которая может занять около года.

Напомним, что Вонн вернулась в спорт ради выступления на Олимпиаде-2026 после завершения карьеры и серии травм, включая разрыв крестообразной связки, полученный незадолго до старта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Криштиану Роналду поддержал едва не лишившуюся ноги олимпийскую чемпионку
11:56
Олимпиада-2026

Криштиану Роналду поддержал едва не лишившуюся ноги олимпийскую чемпионку - ФОТО

Нападающий "Аль-Насра" восхитился мужеством Линдси Вонн

Олимпиада-2026: Финляндия требует расследовать махинации Норвегии и США
11:11
Олимпиада-2026

Олимпиада-2026: Финляндия требует расследовать махинации Норвегии и США

Федерация обратилась в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) после отклоненного протеста
Итоги Олимпиады-2026 для Азербайджана: без медалей, но с большой победой – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Февраля 18:39
Олимпиада-2026

Итоги Олимпиады-2026 для Азербайджана: без медалей, но с большой победой – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджан доказал, что способен отстаивать свои интересы на глобальных спортивных форумах

Капитан сборной Канады: "Мы контролировали игру, но не забили - это отстой"
23 Февраля 14:46
Олимпиада-2026

Капитан сборной Канады: "Мы контролировали игру, но не забили - это отстой"

Марк Стоун прокомментировал поражение от США в финале Олимпиады-2026

В Белом доме потроллили Канаду после победы сборной США в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 - ФОТО
23 Февраля 07:28
Олимпиада-2026

В Белом доме потроллили Канаду после победы сборной США в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 - ФОТО

После игры в соцсетях Белого дома появилось фото, на котором белоголовый орлан душит канадского гуся
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО
23 Февраля 02:02
Олимпиада-2026

Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на Играх представляли Анастасия Папатома и Владимир Литвинцев

Самое читаемое

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО
23 Февраля 02:02
Олимпиада-2026

Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на Играх представляли Анастасия Папатома и Владимир Литвинцев