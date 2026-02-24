Олимпийская чемпионка оказалась под угрозой ампутации после падения на трассе

Олимпийская чемпионка-2010, американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что после падения на зимних Олимпийских играх-2026 в Милано-Кортине 8 февраля оказалась под угрозой ампутации ноги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, травма произошла в скоростном спуске через несколько секунд после старта, когда спортсменка задела ворота, потеряла контроль и вылетела с трассы.

В результате падения Вонн получила сложный перелом большеберцовой кости, повреждения суставной поверхности, перелом малоберцовой кости и травму голеностопа. На фоне травмы развился компартмент-синдром — состояние, при котором давление в тканях перекрывает кровоток и может привести к потере конечности.

Ключевую роль сыграла экстренная операция врача сборной США Тома Хакетта: хирург выполнил фасциотомию, снизив давление и сохранив ткани.

Вонн отметила: "Это была самая тяжелая травма в моей карьере, и в какой-то момент речь действительно шла о сохранении ноги".

Американка перенесла несколько операций в Италии, затем шестичасовую операцию после возвращения в США и переливание крови из-за сильной кровопотери. Сейчас спортсменка передвигается на инвалидной коляске и начинает длительную реабилитацию, которая может занять около года.

Напомним, что Вонн вернулась в спорт ради выступления на Олимпиаде-2026 после завершения карьеры и серии травм, включая разрыв крестообразной связки, полученный незадолго до старта.