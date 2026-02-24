Олимпиада-2026: Финляндия требует расследовать махинации Норвегии и США

Финская лыжная федерация потребовала расследовать мужской спринт на Олимпийских играх 2026 года, обратившись в независимый этический орган Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Как сообщает İdman.Biz, федерация заявила, что не получила официального решения по ранее поданному протесту и сочла странным отсутствие разъяснений, несмотря на публичное признание ошибки со стороны FIS.

Поводом для спора стал олимпийский спринт, после которого Финляндия указала на возможные нарушения правил подготовки инвентаря. По данным федерации, сборная Норвегии использовала устройство для нанесения парафина, не входившее в список разрешенных, получив отдельное разрешение FIS без уведомления других команд. Также утверждалось, что в сервисной зоне сборной США находилась жидкость, использование которой правилами запрещено.

FIS отклонила протест по процедурным причинам, указав, что он подан позже установленного срока, и не рассматривала претензии по существу.

Исполнительный директор федерации Марлена Вальтасола заявила: "Мы не получили решения по протесту и ответов на вопросы. Мы считаем странным, что дело фактически не было рассмотрено, несмотря на признание ошибки".

Она подчеркнула: "Мы просим независимый этический орган FIS расследовать события соревнования с точки зрения справедливости. Не может быть так, чтобы у части участников были другие правила, чем у остальных".

Финский олимпийский комитет поддержал позицию федерации. Руководитель сборной Янне Хяннинен отметил, что после серьезной ошибки одних извинений недостаточно и ситуация требует полноценного разбирательства.

Отметим, что "золото" в финале спринта завоевал Йоханнес Клебо, "серебро" выиграл Бен Огден, "бронзу" получил Оскар Вике, а финн Лаури Вуоринен занял четвертое место.