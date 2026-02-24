24 Февраля 2026
RU

Олимпиада-2026: Финляндия требует расследовать махинации Норвегии и США

Олимпиада-2026
Новости
24 Февраля 2026 11:11
33
Олимпиада-2026: Финляндия требует расследовать махинации Норвегии и США

Финская лыжная федерация потребовала расследовать мужской спринт на Олимпийских играх 2026 года, обратившись в независимый этический орган Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Как сообщает İdman.Biz, федерация заявила, что не получила официального решения по ранее поданному протесту и сочла странным отсутствие разъяснений, несмотря на публичное признание ошибки со стороны FIS.

Поводом для спора стал олимпийский спринт, после которого Финляндия указала на возможные нарушения правил подготовки инвентаря. По данным федерации, сборная Норвегии использовала устройство для нанесения парафина, не входившее в список разрешенных, получив отдельное разрешение FIS без уведомления других команд. Также утверждалось, что в сервисной зоне сборной США находилась жидкость, использование которой правилами запрещено.

FIS отклонила протест по процедурным причинам, указав, что он подан позже установленного срока, и не рассматривала претензии по существу.

Исполнительный директор федерации Марлена Вальтасола заявила: "Мы не получили решения по протесту и ответов на вопросы. Мы считаем странным, что дело фактически не было рассмотрено, несмотря на признание ошибки".

Она подчеркнула: "Мы просим независимый этический орган FIS расследовать события соревнования с точки зрения справедливости. Не может быть так, чтобы у части участников были другие правила, чем у остальных".

Финский олимпийский комитет поддержал позицию федерации. Руководитель сборной Янне Хяннинен отметил, что после серьезной ошибки одних извинений недостаточно и ситуация требует полноценного разбирательства.

Отметим, что "золото" в финале спринта завоевал Йоханнес Клебо, "серебро" выиграл Бен Огден, "бронзу" получил Оскар Вике, а финн Лаури Вуоринен занял четвертое место.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Криштиану Роналду поддержал едва не лишившуюся ноги олимпийскую чемпионку
11:56
Олимпиада-2026

Криштиану Роналду поддержал едва не лишившуюся ноги олимпийскую чемпионку - ФОТО

Нападающий "Аль-Насра" восхитился мужеством Линдси Вонн

Олимпийская чемпионка оказалась под угрозой ампутации после падения на трассе
10:41
Олимпиада-2026

Олимпийская чемпионка оказалась под угрозой ампутации после падения на трассе

Врачи чудом спасли ногу Линдси Вонн после множественных переломов и компартмент-синдрома
Итоги Олимпиады-2026 для Азербайджана: без медалей, но с большой победой – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Февраля 18:39
Олимпиада-2026

Итоги Олимпиады-2026 для Азербайджана: без медалей, но с большой победой – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджан доказал, что способен отстаивать свои интересы на глобальных спортивных форумах

Капитан сборной Канады: "Мы контролировали игру, но не забили - это отстой"
23 Февраля 14:46
Олимпиада-2026

Капитан сборной Канады: "Мы контролировали игру, но не забили - это отстой"

Марк Стоун прокомментировал поражение от США в финале Олимпиады-2026

В Белом доме потроллили Канаду после победы сборной США в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 - ФОТО
23 Февраля 07:28
Олимпиада-2026

В Белом доме потроллили Канаду после победы сборной США в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 - ФОТО

После игры в соцсетях Белого дома появилось фото, на котором белоголовый орлан душит канадского гуся
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО
23 Февраля 02:02
Олимпиада-2026

Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на Играх представляли Анастасия Папатома и Владимир Литвинцев

Самое читаемое

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО
23 Февраля 02:02
Олимпиада-2026

Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на Играх представляли Анастасия Папатома и Владимир Литвинцев