Звездный соперник для Наримана Ахундзаде: Антуан Гризманн переходит в MLS

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн близок к переходу в "Орландо Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, переговоры между сторонами активно продолжаются и заметно продвинулись в последние дни.

Клуб MLS рассчитывает оформить переход в ближайшие недели после визита спортивного директора "Орландо Сити" Рикардо Морейры в Мадрид.

Гризманн является лучшим бомбардиром в истории "Атлетико" - на его счету 210 голов. В текущем сезоне форвард провел 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал две результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

Отметим, что ранее форвард "Карабаха" Нариман Ахундзаде перешел в клуб MLS "Коламбус Крю", став первым азербайджанским футболистом, выступающим в этой лиге. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.