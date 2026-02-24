Удар по амбициям "Аль-Хиляля": Карим Бензема выбыл из строя

Нападающий "Аль-Хиляля" Карим Бензема получил травму мышцы бедра.

Как сообщает İdman.Biz, участие французского форварда в матче 10-го тура Про-лиги Саудовской Аравии против "Аль-Таавуна" находится под серьезным вопросом.

Клуб на официальной странице в социальной сети X сообщил, что футболист получил повреждение во время последней тренировки.

Сегодня, 24 февраля, Бензема пройдет дополнительное медицинское обследование, после которого станет известен характер травмы и сроки восстановления.

На данный момент участие нападающего в ближайших матчах остается неопределенным.