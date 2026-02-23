Игрока "Манчестер Юнайтед" лишили водительских прав

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро лишен водительских прав за грубое нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, 20-летний футболист отстранен от управления автомобилем на шесть месяцев. Кроме того, на игрока наложен штраф в размере 666 фунтов стерлингов.

По информации источника, Йоро двигался со скоростью 115 километров в час, что почти в два с половиной раза превышало допустимый лимит на данном участке дороги.

В текущем сезоне 2025/2026 француз принял участие в 24 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.