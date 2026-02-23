ФИФА обеспокоена ситуацией в Мексике за месяц до стыков за ЧМ-2026

В ФИФА выражают обеспокоенность в связи с недавними беспорядками в Мексике, где уже в конце марта должны пройти межконтинентальные стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, внутри организации растет тревога относительно безопасности проведения игр. В Мексике планируется разыграть две путевки на мундиаль через межконтинентальные стыки, однако нестабильная обстановка может вынудить ФИФА рассмотреть вариант переноса матчей в другую страну.

Хотя до старта самого чемпионата мира остается достаточно времени, до квалификационных стыков - всего около месяца. В организации внимательно следят за развитием ситуации.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, которые выступят совместными хозяевами турнира.