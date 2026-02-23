"Фенербахче" упустил шанс стать лидером, сыграв вничью дома - ВИДЕО

В чемпионате Турции по футболу завершился 23-й тур Суперлиги.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном матче тура "Фенербахче" на своем поле принимал "Касымпашу". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в игре был открыт на 90+5-й минуте - отличился Марко Асенсио. Казалось, хозяева вырвут победу и возглавят турнирную таблицу, однако на 90+11-й минуте Джим Аллевина сравнял счет и лишил стамбульцев двух важных очков.

После 23 туров "Фенербахче" имеет в активе 53 очка и занимает второе место. Лидирует "Галатасарай" с 55 очками. "Касымпаша" с 20 баллами располагается на 16-й позиции.