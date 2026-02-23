"Бенфика" подаст апелляцию на отстранение Престианни

Футбольный клуб "Бенфика" выступила с официальной реакцией на решение УЕФА временно дисквалифицировать полузащитника Джанлуку Престианни.

Как сообщает İdman.Biz, аргентинский футболист был отстранен на один матч в рамках расследования инцидента, произошедшего во время первого стыкового поединка Лиги чемпионов против "Реала". Напомним, мадридцы одержали победу со счетом 1:0, а по ходу встречи Винисиус Жуниор заявил арбитру, что Престианни назвал его "обезьяной", прикрыв рот футболкой. Сам игрок "орлов" отверг обвинения в расистских высказываниях.

23 февраля УЕФА официально объявил о временном отстранении аргентинца, в результате чего он пропустит ответную игру против мадридского клуба.

В заявлении "Бенфики" отмечается, что клуб сожалеет о лишении игрока на время расследования и намерен подать апелляцию на принятое решение, несмотря на то что сроки рассмотрения вряд ли позволят повлиять на проведение ответного матча.

Также лиссабонский клуб подтвердил свою приверженность борьбе с любыми формами расизма и дискриминации, подчеркнув, что эти ценности являются частью его исторической идентичности и отражены в деятельности клуба и фонда "Бенфики", а также в наследии таких легенд, как Эйсебио.